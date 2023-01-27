Двух брянских подростков подозревают в краже лодок

В полицию обратился 30-летний житель Подмосковье. Из принадлежащего ему частного дома в Трубчевском районе пропали телевизор и две резиновые лодки, хранившиеся в сарае.

Сотрудники уголовного розыска полиции установили, что к кражу могут быть причастны двое 17-летних жителей Трубчевска. Подростков задержали. Ранее юноши в поле зрения правоохранителей не попадали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до шести лет колонии.