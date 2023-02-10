Двух брянских подростков подозревают в краже ящиков с пожертвованиями

Стражи порядка задержали двух 14-летних мальчиков, подозреваемых в краже ящиков для пожертвований в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию областного центра обратились работники пиццерии в Бежицком районе. После ухода из заведения компании подростков продавцы обнаружили пропажу ящика с пожертвованиями для больных детей. В нём находилось всего 350 рублей.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершили два юноши. Они дождались удобного момента, незаметно сняли ящик с креплений и скрылись.

За нескольких часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двоих 14-летних жителей поселка Большое Полпино. Один из них уже имеет судимость за грабеж.

Подозреваемые признались, что в этот же день похитили еще один ящик с пожертвованиями из магазина в Советском районе Брянска.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.