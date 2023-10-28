Двух человек сбила иномарка на переходе в Брянске

Мужчина и женщина попали под машину на пешеходном переходе в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Красных Партизан в Брянске произошло ДТП. 74-летний водитель на Renault Duster сбил 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Они шли через дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешеходы травмами попали в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.