Двух человек спасли из горящего дома в Трубчевском районе
Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Городцы на улице Ленина загорелся частный жилой дом.
На вызов оперативно приехали три пожарных расчёта. Из горящего дома спасатели вытащили двух человек.
Огонь потушили. Причину пожара устанавливают эксперты.
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