Двух человек спасли из горящего дома в Трубчевском районе

Двух человек спасли пожарные из горящего дома в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Городцы на улице Ленина загорелся частный жилой дом.

На вызов оперативно приехали три пожарных расчёта. Из горящего дома спасатели вытащили двух человек.

Огонь потушили. Причину пожара устанавливают эксперты.