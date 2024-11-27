Двух человек спасли на пожаре в Погаре

Двух человек эвакуировали из горящей многоэтажки спасатели в Погаре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Погар. На улице Полевая загорелась квартира в многоэтажке.

На вызов прибыли два пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали двух человек.

Огонь пожарные оперативно потушили. Причину возгорания выясняют эксперты.