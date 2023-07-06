Двух грузчиков подозревают в краже сейфа из фирмы Севска

Полицейские задержали двух грузчиков, подозреваемых в краже сейфа с почти миллионов рублей из фирмы в Севске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию города Севска обратился представитель фирмы по продаже строительных материалов. Из офиса компании ночью пропал металлический сейф с 931 тысячей рублей.
За сутки оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ранее судимых 21-летнего и 34-летнего полицейские задержали их по месту жительства.
Оба подозреваемых последние два года работали в фирме грузчиками. Они знали о расположении камер видеонаблюдения и сейфа, а также об отсутствии сигнализации в здании. Мужчины скрыли лица за самодельными масками и монтировкой взломали дверь в кабинет бухгалтерии. Они забрали сейф, вынесли его в поле и вскрыли.
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