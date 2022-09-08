Двух иностранок с героином задержали брянские полицейские

В съемной квартире двух жительниц ближнего зарубежья брянские стражи порядка нашли около 400 граммов наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области установили причастность к незаконному сбыту запрещенных веществ двух иностранок 26 и 30 лет. Женщины снимали квартиру в Фокинского района областного центра. Там их и задержали стражи порядка.

При личном досмотре и в помещении полицейские изъяли полимерные свертки с белым порошком, которые отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что в пакетах находится 125 граммов героина и около 250 граммов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщины находятся под стражей.