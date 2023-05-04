Двух курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Брянские полицейские за один день задержали двух курьеров телефонных мошенников, обокравших девять пенсионеров. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Одним из посыльных телефонных аферистов стал 19-летний житель Брянска. Семь пожилых жительниц областного центра поверили злоумышленникам, которые сообщили им о попавших в беду родны. Курьеру он передали 845 000 рублей. При попытке перевести деньги, полученные от пенсионеров, полицейские задержали молодого человека в Бежицком районе Брянска. У него изъяли около 76 тысяч рублей.

По аналогичной схеме телефонные мошенники развели на 200 тысяч рублей ещё двух пенсионеров Брянска. За деньгами к ним домой приехал 20-летний житель Москвы. Он перевел деньги своим «работодателям» и покинул регион. А потом брянские стражи порядка пришли уже к нему домой.

Возбуждены уголовные дела. Суда фигуранты ждут под стражей.