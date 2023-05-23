Двух курьеров телефонных мошенников задержали в Клинцах
Двух курьеров телефонных мошенников взяли под стражу в Клинцах. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают 18-летнего и 17-летнего жителей Кемеровской области.
По версии следствия, днём 18 мая молодые люди по поручению неизвестного приехали в город Клинцы. Там они ввели пожилую жительницу в заблуждение, сообщив о совершившим преступление внук . Молодые люди похитили у пенсионерки 280 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемых. Часть похищенных денег стражи порядка изъяли. Молодые люди признались в содеянном. Им предъявили обвинение и взяли под стражу.
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