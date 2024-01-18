Двух несовершеннолетних курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Двух несовершеннолетних курьеров дистанционных мошенников задержали брянские полицейские за две недели. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За две недели нового года оперативники уголовного розыска брянского УМВД задержали четверых пособников дистанционных мошенников.

Так, шести пожилым жителям региона злоумышленники сообщили о грозящей родным тюрьме и потребовали деньги. 644 тысячи рублей пенсионеры передали ранее судимому за незаконное хранение наркотиков 35-летнему жителю Подмосковья.

А 22-летний брянец забрал 400 тысяч рублей у 84-летней жительницы Бежицкого района, обманутой аферистами по той же схеме.

Также дистанционные злоумышленники наняли двух подростков. Один из них забрал у 61-летней жительницы Клетнянского района 910 тысяч рублей. Ещё две женщины в возрасте 86 и 89 лет отдали 80 000 рублей и 1 116 000 рублей юному жителю посёлка Ивот Дятьковского района.

Возбуждены уголовные дела. Жителя Подмосковья взяли под стражу, а остальных отпустили под подписку о невыезде.