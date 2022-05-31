Двух организаторов нарколаборатории в Трубчевском районе приговорили к тюрьме 

Подозреваемые произвели более 70 килограмм мефедрона.

Трубчевский районный суд рассмотрел уголовное дело о производстве и сбыте наркотиков в отношении жителя Республики Молдова и уроженца города Дятьково.

Суд установил, что фигуранты входили в преступную группу, которая в селе Трубчевского района организовала законспирированную лабораторию по производству наркотиков. За год они произвели для продажи более 70 килограмм мефедрона.

Иностранец получил девять лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа, а уроженец Дятьково — 11 лет тюрьмы и 400 тысяч рублей штрафа. Приговоры в законную силу не вступили.