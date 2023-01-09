Двух работников брянского предприятия обвиняют в смерти коллеги
Двух работников предприятия в Климово ждёт суд за гибель коллеги. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
В суд ушло уголовное дело в отношении двух работников предприятия в посёлке Климово. Их обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, из-за нарушения техники безопасности инженером по ремонту сельскохозяйственной техники и трактористом-машинистом 2 октября в селе Сачковичи произошло падение стрелового механизма погрузчика. В этот момент под ним находился работник предприятия. 24-летний молодой человек получил травмы, от которых умер на месте.
Уголовное дело направлено в Климовский районный суд. Обвиняемым грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
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