Двух работников брянского предприятия обвиняют в смерти коллеги

Двух работников предприятия в Климово ждёт суд за гибель коллеги. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В суд ушло уголовное дело в отношении двух работников предприятия в посёлке Климово. Их обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, из-за нарушения техники безопасности инженером по ремонту сельскохозяйственной техники и трактористом-машинистом 2 октября в селе Сачковичи произошло падение стрелового механизма погрузчика. В этот момент под ним находился работник предприятия. 24-летний молодой человек получил травмы, от которых умер на месте.

Уголовное дело направлено в Климовский районный суд. Обвиняемым грозит наказание до 5 лет лишения свободы.