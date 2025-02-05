Двух руководителей брянской фирмы осудили за мошенничество при строительстве спортивно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о крупном мошенничестве. Приговор выслушали два руководителя строительной организации.

С июня 2020 года по октябрь 2021 года фирма фигурантов занималась строительством спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе Брянска в рамках муниципального контракта.

Они предоставили в Управление капитального строительства фиктивные документы о якобы выполненных работах. Организация незаконно получила почти 8,2 млн рублей.

Суд приговорил одного фигуранта к трем годам колонии, а второго — к пяти и штрафу в 1 млн 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.