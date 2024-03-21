Двух юношей из Брянска подозревают в краже кофе на девять тысяч рублей
18-летнего брянца и его несовершеннолетнего приятеля подозревают в краже кофе на девять тысяч рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В магазине самообслуживания в Советского района Брянска при просмотре камер видеонаблюдения сотрудник службы безопасности выявил факт краже. Двое молодых людей сложили нескольких банок с кофе в пакет и незамеченными покинули торговую точку. Ущерб составил 9100 рублей.
Оперативники установили, что к краже причастны 18-летний житель областного центра и его несовершеннолетний приятель. Оба уже судимы за совершение магазинных краж. Похищенный товар стражи порядка изъяли и вернули в магазин
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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