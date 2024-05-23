Двух женщин брянский суд отправил в колонию за кражу денег у пенсионерки

Двух женщин, похитивших свыше 340 тысяч рублей у пенсионерки, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о краже. Приговор выслушали 62-летняя и 32-летняя женщины.

2 ноября прошлого года соучастницы пришли в дом пожилой одинокой жительницы Бежицкого района. Одна из них, представившись сотрудницей службы социального обеспечения, проникла в квартиру и отвлекла внимание пенсионерки. В это время её сообщница обыскала жилище и забрала 100 тысяч рублей, 1 тысячу долларов США и 1,5 тысячи евро. Сумма похищенных сбережений превысила 340 тысяч рублей.

Обвиняемые деньги женщине вернули. Суд приговорил виновных к двум годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.