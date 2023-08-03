Двух жительниц Брянска подозревают в краже дивана из общежития

Полицейские задержали двух жительниц Брянска, подозреваемых в краже дивана и варочной панели из общежития. Об этом сообщили в региональном УМВД.

25-летний житель Дятьковского района обратился в полицию с заявление о краже из его комнаты в общежитии в Брянске. Там он постоянно не проживает. Во время очередного приезда молодой человек обнаружил вскрытую дверь и отсутствие варочной панели, дивана, компрессора для холодильника и штор. Ущерб он оценил в 8500 рублей.

Правоохранитель установили подозреваемых в краже. 19-летнюю и 20-летнюю жительниц областного центра задержали. Девушки признались, что взломали замок и проникли в чужое жилье. Диван они перенесли в соседнюю комнату, где проживал их родственник. А остальное имущество девушки продали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».