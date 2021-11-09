Дятьковская пенсионерка потеряла 950 тысяч, пытаясь стать брокером

63-летняя женщина оплачивала сетевые уроки.

63-летняя жительница Дятьковского района лишилась крупной суммы, пытаясь найти работу в Интернете.

Как сообщает региональное УМВД, в течение нескольких месяцев пенсионерка, поверив обещаниям о гарантированном трудоустройстве в крупную брокерскую компанию, оплачивала сетевые уроки. Она успела перевести мошенникам 950 тысяч рублей, пока не поняла, что ее обманывают.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.