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Электрогазосварщик в Добруни упал с подъёмника

2021, 17 декабря 08:15 Происшествия
Электрогазосварщик в Добруни упал с подъёмника
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Следователи возбудили уголовное дело и проводят экспертизы.

В посёлке Добрунь на предприятии «Почепский завод металлических конструкций» в октябре этого года пострадал электрогазосварщик. Работник упал с платформы самоходного механизированного подъёмника в результате её непроизвольного движения.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбудило уголовное дело. Следователи проводят необходимые экспертизы, опрашивают сотрудников предприятия, изучают документацию.

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