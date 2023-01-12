Брянскому заводу исполнилось 240 лет

Брянскому заводу по производству техники «Арсенал» исполнилось 240 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянский завод «Арсенал» – сейчас ЗАО «Брянский Арсенал» – является одним из старейших предприятий Российской Федерации. Он был основан в 1783 году Указом Екатерины II. Тогда началось строительство в Брянске Литейного двора. А первая отливка медных орудий произведена 240 лет назад – в январе 1785 года.

В начале 19 века «Брянский арсенал» был крупнейшим, после тульского, оружейным заводом России. Отлитые на нем пушки участвовали в Бородинском сражении 1812 года, обороняли Севастополь в 1854 – 1855 годах, применялись в русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов.

Сегодня завод «Брянский арсенал» входит в производственный актив компании «ОМГ Строительно-дорожные машины». Там делают современную дорожную технику под брендом UMG. На заводе работает более 400 человек. С 1947 по 2022 год «Брянский арсенал» выпустил более 149 тысяч единиц техники.