Брянский завод разводит голштинов

Брянский завод «Новый путь» разводит коров голштинской породы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Племенной завод «Новый путь» в Брянском районе разводит коров чёрно-пёстрой породы. Селекционно-племенная работа со стадом позволила отнести животных к голштинской породе. Животные не уступают голштинам экстерьером и продуктивностью.

За 11 месяцев минувшего года средний удой достиг 9 200 кг молока. Ожидается, что он превысит 11 000 килограмм. Пять лет назад этот показатель был 7 500 кило. Численность маточного поголовья хозяйства составляет 1 255 голов.

В конце прошлого года хозяйство успешно подтвердило в Минсельхозе России статус племенной организации на предстоящие пять лет.