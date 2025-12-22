Четырёх человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Фокино

2025, 22 декабря 09:03

Четырёх человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Фокино в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС.

20 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступило информация о пожаре в городе Фокино. На улице Карла Маркса загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Тушить возгорание приехали две автоцистерны и автоматическая лестница. Спасатели эвакуировали двух жильцов из подъезда. Ещё двух человек из горящего здания с помощью спецтехники.

Огонь быстро потушили. Причину возгорания установят эксперты.