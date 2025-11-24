Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Пожары

Пожары

Спасатели потушили дом в Навлинском районе в минувшую субботу

2025, 24 ноября 08:15
Спасатели потушили дом в Навлинском районе в минувшую субботу
Спасатели потушили дом в Навлинском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

В субботу, 22 ноября, в спасательное ведомство поступила информация о поступила информация о пожаре в Навлинском районе. В посёлке Мостки на улице Профсоюзов загорелся частный жилой дом. 

Три пожарные автоцистерны оперативно приехали тушить возгорание. Спасатели боролись с огнём почти час.  

Здание серьезно пострадало. Люди травм не получили. Причину пожара предстоит установить экспертам.

