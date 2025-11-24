Спасатели потушили дом в Навлинском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В субботу, 22 ноября, в спасательное ведомство поступила информация о поступила информация о пожаре в Навлинском районе. В посёлке Мостки на улице Профсоюзов загорелся частный жилой дом.
Три пожарные автоцистерны оперативно приехали тушить возгорание. Спасатели боролись с огнём почти час.
Здание серьезно пострадало. Люди травм не получили. Причину пожара предстоит установить экспертам.