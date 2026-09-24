Фонд капремонта выплатил жительнице Клинцов компенсацию за затопление квартиры

2026, 24 сентября 17:49

Фонд капремонта выплатил жительнице Клинцов компенсацию за затопление квартиры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права пенсионерки из города Клинцы. Во время сильного дождя вода залила квартиру женщины. Это произошло из-за некачественного капитального ремонта кровли многоквартирного дома.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о возмещении имущественного вреда. Высшая инстанция согласился, что ответственность за качество выполнения подрядчиком работ лежит на региональном операторе. Региональный фонд капитального ремонта Брянской области обязали компенсировать причиненный ущерб на более чем 37 тысяч рублей.

Решение суда исполнено. Женщина получила компенсацию за затопление квартиры.