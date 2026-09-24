На двух переездах в Брянской области ограничат движение автомобилей из-за ремонта

2026, 24 сентября 15:35

На двух переездах в Брянской области ограничат движение автомобилей из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В пятницу, 25 сентября, в Брянской области ограничат движение автомобилей на двух переездах. Специалисты будут проводить ремонтные работы. Проезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме. В деревне Бабинка на перегоне между станция Мылинка и Белые Берега ограничения действуют с 10 до 18 часов, а на переезде на станции Кокоревка – с 10:30 до 17 часов.