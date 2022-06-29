Фонтанирующий «светофоропровод» остановили в Брянске

Подачу воды в жилые дома возобновили.

Брянский городской водоканал» устранил повреждение трубопровода в Бежицком районе.

В ночь на 29 июня в результате порыва на водопроводных сетях произошла утечка воды в районе остановки «Спортманеж».

Вода шла под давлением, в связи с чем не только подмыла грунт, но и выплеснулась наружу через полую трубу, на которой расположен светофор. В соцсетях горожане назвали внезапно превратившийся в фонтан светофор «чудом» и «первым в мире светофоропроводом».

Ночью дорожники отключили светофор от электроэнергии, после чего специалисты водоканала приступили к выполнению ремонтных работ.

Во время ремонта холодная вода отсутствовала в нескольких домах по улице Институтской. Как сообщает мэрия, повреждение водопроводной сети устранили, подача воды в жилые дома возобновлена. Работает ли светофор, в горадминистрации не уточняют.