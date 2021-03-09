Ford Focus влетел в дерево в брянском поселке

Пострадали водитель и пассажирка иномарки.

Два человека получили травмы в результате аварии в Дятьковском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 7 марта около 13.00 на улице Ленина в поселке Ивот 28-летний водитель Ford Focus не справился с управлением. Машины вылетела с дороги и врезалась в дерево.

У водителя диагностировали скальпированную рану волосистой части головы. У его 29-летней пассажирки – ушибленная рана правой надбровной дуги и сотрясение головного мозга.