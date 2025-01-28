Фура столкнулась с грузовиком на трассе в Брянском районе

Два человека пострадали при столкновении фуры с грузовиком на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 1 км автомобильной дороги федерального значения обход г. Брянска от Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск» произошла авария. 22-летний водитель за рулём Kia Bongo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Dongfeng с полуприцепом.

Водитель грузовика и 37-летний водитель фуры с травмами попали в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.