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Фура врезалась в дерево на трассе в Почепском районе

2023, 02 марта 09:52 Происшествия
Фура врезалась в дерево на трассе в Почепском районе
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Водитель пострадал при столкновении фуры с деревом на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Баклань» в Почепском районе произошла авария. 44-летний водитель на Mercedes-Benz 1840 Actros с полуприцепом не справился с управлением. Фура съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель с тяжелыми травмами отправили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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