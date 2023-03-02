Фура врезалась в дерево на трассе в Почепском районе

На 5 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Баклань» в Почепском районе произошла авария. 44-летний водитель на Mercedes-Benz 1840 Actros с полуприцепом не справился с управлением. Фура съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель пострадал при столкновении фуры с деревом на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно