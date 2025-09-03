Гендиректора предприятия в Клетне ждёт суд за невыплату зарплаты работникам

Гендиректора предприятия в Клетне ждёт суд за невыплату зарплаты двум работникам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы работникам деревообрабатывающего предприятия в посёлке Клетня. Приговор выслушает руководитель организации.

Следователи выяснили, что с августа 2024 года по август 2025 года гендиректор предприятия частично не выплачивал зарплату двоим работникам. Организация задолжала сотрудникам свыше 55 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия деньги работникам руководитель вернул, а также выплатил компенсацию за задержку.