41 боец «БАРС-Брянск» награжден государственными наградами

2025, 26 декабря 09:58
Источник фото

41 боец «БАРС-Брянск» награжден государственными наградами. Об этом сообщил командир Сергей Антошин. 

Накануне командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин провёл прямую линию. В эфире он ответил на вопросы жителей. 

Сергей Антошин отметил, что «БАРС-Брянск» является самой большой бригадой среди трёх регионов. Подобные формирования созданы также в Курской и Белгородской областях.

«В настоящее время в состав «БАРС-Брянск» входит 2200 добровольцев. Средний возраст бригады 40 лет», — отметил командир Сергей Антошин.

В бригаду входят жители Брянской области. Они защищают регион вооруженных формирований. 41 боец награжден государственными наградами.

Фото: скриншот эфира

Метки:

