41 боец «БАРС-Брянск» награжден государственными наградами. Об этом сообщил командир Сергей Антошин.
Накануне командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин провёл прямую линию. В эфире он ответил на вопросы жителей.
Сергей Антошин отметил, что «БАРС-Брянск» является самой большой бригадой среди трёх регионов. Подобные формирования созданы также в Курской и Белгородской областях.
«В настоящее время в состав «БАРС-Брянск» входит 2200 добровольцев. Средний возраст бригады 40 лет», — отметил командир Сергей Антошин.
В бригаду входят жители Брянской области. Они защищают регион вооруженных формирований. 41 боец награжден государственными наградами.
Фото: скриншот эфира