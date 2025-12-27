Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе

2025, 27 декабря 12:30

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП на брянской трассе накануне. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 26 декабря на 393-м километре федеральной трассы М-3 «Украина» произошла авария. 37-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mitsubishi. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль Sitrak.

Водитель и 38-летняя пассажирка легковушки погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Двое детей 2012 и 2014 годов рождения получили тяжёлый травмы. Их госпитализировали.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.