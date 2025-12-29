Уголовное дело о мошенничестве на более 4,7 млн рублей рассмотрит суд в Брянске

2025, 29 декабря 17:32

Уголовное дело о мошенничестве на более 4,7 млн рублей рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 22-летний житель Республики Башкортостан.

По версии следствия, в октябре 2024 года молодой человек вошёл в группу дистанционных мошенников.

В ноябре 2024 года злоумышленники позвонили 73-летней жительнице областного центра. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Под вымышленным предлогом сохранения денег и отмены незаконных банковских операций они убедили пенсионерку перевести им более 4,7 млн рублей.

Уголовное дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.