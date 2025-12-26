Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Жительницу Брянска ждёт суд за мошенничество с чернобыльскими выплатами

2025, 26 декабря 13:24
Жительницу Брянска ждёт суд за мошенничество с чернобыльскими выплатами
Жительницу Брянска ждёт суд за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Красногорский районный суд рассмотрит дело о мошенничество при получении выплат. Приговор выслушает 41-летняя жительница Брянска. 

С ноября 2013 года по май 2025 года женщина вместе с детьми  была зарегистрирована в нежилом доме в деревне Батуровка Красногорского района. Территория относится к зоне с правом на отселение, но зарегистрированная вместе с детьми в нежилом доме. При этом семья всегда жила в областном центре. Женщина незаконно получила более 250 тысяч рублей компенсационных выплат.

Ущерб обвиняемая возместила. 

