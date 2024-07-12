Гидроцикл сбил двух человек на озере в Брянске

Гидроцикл сбил женщину и девочку на озере в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне вечером на озере Орлик-5 в Брянске произошёл инцидент. Гидроцикл сбил двух человек в 400-х метрах от пляжа. Очевидцы вытащили пострадавших на берег и вызвали медиков. 48-летняя женщина получила рану затылка и ушиб шейных позвонков, а 16-летняя девушка травмировала затылок.