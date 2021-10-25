Главаря брянской банды металлоломщиков отдали под суд
Под его руководством злоумышленники сбыли украденный в Брянской и Калужской областях металл за 750 тысяч рублей.
41-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в девяти эпизодах покушения на кражу и кражу в составе организованной группы.
Как сообщает региональная прокуратура, с 17 февраля по05 октября 2020 года брянец, будучи создателем и руководителем организованной группы, совместно с 10 соучастниками и еще рядом неустановленных лиц совершал кражи металла с территорий предприятий в Брянске, Брянской и Калужской областях. Размер ущерба превысил 750 тысяч рублей.
Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд. Главарю банды грозит до 10 лет заключения.
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