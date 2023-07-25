Главврача брянского онкодиспансера ждет суд за взятку

Главврач брянского онкодиспансера предстанет перед судом по обвинению в получении 140 тысяч рублей за заключение договоров. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют 49-летнего главного врача Брянского областного онкологического диспансера.

По версии следователей, с июля по октябрь 2022 года руководитель получил от представителя коммерческой организации 140 тысяч рублей за заключение договоров на поставку лекарств.

Преступление выявлено оперативники УФСБ и УМВД. Уголовное дело в отношении посредника находится у следователей.