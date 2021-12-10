Горничная похитила телефон у постояльца брянской гостиницы

Технику женщина продала через интернет.

33-летний житель Брянского района сообщил в полицию о краже смартфона, стоимостью 11 тысяч рублей. Стражи порядка быстро установили, где находится телефон. Выяснилось, что новый владелец купил гаджет через интернет у незнакомой женщины.

Полицейские задержали подозреваемую в хищении техники. Ранее 42-летняя жительница Фокинского района в поле зрении стражей порядка не попадала.

Женщина рассказала, что работает горничной в гостинице. Убирая номер, она нашла под кроватью телефон. Сначала она им попользовалась, а потом подала объявление о продаже в интернете.

Технику вернули потерпевшему. А женщине предъявили обвинение. Уголовное дело направили в суд.