Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 14 сентября 10:46

Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился менеджер по безопасности сетевого магазина на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали энергетический напиток, шоколадную пасту, несколько наименований сыров и кофе. Ущерба превысил 6800 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 20-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Парень признался, что похищенные продукты он употребил в пищу.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.