Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился менеджер по безопасности сетевого магазина на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропали энергетический напиток, шоколадную пасту, несколько наименований сыров и кофе. Ущерба превысил 6800 рублей.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 20-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Парень признался, что похищенные продукты он употребил в пищу.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.