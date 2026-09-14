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Криминал

Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 14 сентября 10:46
Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске
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Кражу продуктов из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился менеджер по безопасности сетевого магазина на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска.  Из торгового зала пропали энергетический напиток, шоколадную пасту, несколько наименований сыров и кофе. Ущерба превысил 6800 рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 20-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.  Парень признался, что похищенные продукты он употребил в пищу.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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