Гостиница горела в Брянске

Спасатели потушили пожар в гостиничном комплексе за 20 минут. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В воскресенье вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Волочаевская, 1б загорелся коттедж на территории на территории гостиничного комплекса «Гостиный двор».

Спасатели справились с огнём за 20 минут. На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания выяснят эксперты.