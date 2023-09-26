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Грабителя задержали полицейские в Брянске

2023, 26 сентября 09:36 Происшествия
Грабителя задержали полицейские в Брянске
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Рецидивист отобрал телефон у прохожего и отдал своему ребенку. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился 36-летний житель Бежицкого района Брянска. В переулке Почтовом на него напал неизвестный. Он потребовал отдать ему мобильный телефон. Испугавшийся потерпевший передал грабителю гаджет.

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении – неоднократно судимого за кражи и грабежи 25-летнего брянца. Мужчина рассказал, что телефон потерпевшего отдал своему ребенку, а тот гаджет сломал и выбросил. 

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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