Грабителя задержали полицейские в Брянске

Рецидивист отобрал телефон у прохожего и отдал своему ребенку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 36-летний житель Бежицкого района Брянска. В переулке Почтовом на него напал неизвестный. Он потребовал отдать ему мобильный телефон. Испугавшийся потерпевший передал грабителю гаджет.

Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении – неоднократно судимого за кражи и грабежи 25-летнего брянца. Мужчина рассказал, что телефон потерпевшего отдал своему ребенку, а тот гаджет сломал и выбросил.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.