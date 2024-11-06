Грабёж оперативно раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель Брянска. Поздним вечером он ехал на автомобиле вместе со знакомым. Молодой человек припарковался возле остановки общественного транспорта, чтобы совершить покупку в киоске неподалеку. Около торговой точки у него произошёл конфликт с компаний незнакомых мужчин. Товарищ поспешил на помощь водителю, оставив автомобиль открытым.

Ситуацией воспользовался грабитель. Он забрал из салона мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Потерпевший заметил злоумышленника, но догнать не смог.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 35-летний житель Бежицкого района Брянска уже был судим. Чужой гаджет полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».