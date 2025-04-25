Грабёж оперативно раскрыли полицейские в Брянские

Грабителя оперативно задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 29-летний житель областного центра. В Фокинском районе на улице после телефонного разговора он положил смартфон в карман куртки. В этот момент шедший навстречу незнакомец и на ходу выхватил у него мобильник и скрылся во дворах. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

Полицейские быстро задержали подозреваемого в грабеже. 35-летний брянец не раз уже был судим. В тот же день он сдал телефон в ломбард, выручив около 3 000 рублей. Похищенный гаджет полицейские изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырёх лет колонии.