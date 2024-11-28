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Грабёж раскрыли полицейские в Брянске

2024, 28 ноября 11:37 Происшествия
Грабёж раскрыли полицейские в Брянске
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Подозреваемого в ограблении магазина задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратилась администрация магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. Покупатель набрал пакет дорогих продуктов и без оплаты хотел уйти. Работники торговой точки попытались его остановить, но молодой человек смог вырваться и убежать с похищенным. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в ограблении. 21-летний житель Брянского района уже был судим. Подозреваемый рассказал, что успел продать украденное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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