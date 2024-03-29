Гражданства РФ лишился житель Брянщины из-за совершения преступления

Гражданства РФ лишился житель Брянщины, совершивший преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С осени прошлого года иностранные граждане, получившие гражданства Российской Федерации, могут его лишиться из-за совершения тяжких преступлений. Сотрудники Управлением по вопросам миграции УМВД России по Брянской области выявляют таких людей.

Так, правоохранители выяснили, что мужчина, ставший в 2005 году гражданином России, совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2017 году он признан виновным и осужден. Стражи порядка приняли решение о прекращении гражданства Российской Федерации. Паспорт мужчины признан недействительным.