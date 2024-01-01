Грузовик и фургон столкнулись на брянской трассе
Мужчина повредил голову при столкновении грузовика с фургоном на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 9 км автодороги Жуковка-Ржаница» в Жуковском районе. 47-летний водитель грузовика c прицепом потерял контроль. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в фургон «Богдан 2310».
31-летний водитель легковушки с сотрясением головного мозга, переломом ноги и ушибами попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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