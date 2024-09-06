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Грузовик сгорел в Дятьковском районе

2024, 06 сентября 08:28 Происшествия
Грузовик сгорел в Дятьковском районе
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Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Слободище на дороге загорелся грузовик. 

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. Они оперативно потушили возгорание. Огонь серьезно повредил фуру. 

Люди на происшествии травм не получили. Причину происшествия выясняют эксперты.

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