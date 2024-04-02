Грузовик сгорел в посёлке Добрунь ночью

Спасатели тушили грузовик в посёлке Добрунь ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 2 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Добрунь Брянского района. На улице Деснянская загорелся грузовой автомобиль.

Тушили огонь две пожарные автоцистерны. Машина полностью выгорела. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.