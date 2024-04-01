Грузовик сгорел в Супонево

Брянские спасатели тушили фуру в Супонево. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в селе Супонево Брянского района. На улице Ленина загорелся грузовой автомобиль. на вызов приехали две пожарные автоцистерны.

Меньше часа потребовалась спасателям для ликвидауии огня. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят специалисты.