Грузовик столкнулся с локомотивом в Комаричском районе

Водитель получил травм при столкновении грузовика с локомотивом на переезде в Комаричском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 19 км автодороги «Украина»-Комаричи в Комаричском районе. 43-летний водитель цистерны «ГАЗ-3307» при проезде регулируемого железнодорожного переезда 474 км перегона «Брасово-Комаричи», проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации. Грузовик выехал на пути и столкнулся с локомотивом.

Водитель грузовика получил тяжелые травмы и попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.