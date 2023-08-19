Грузовик столкнулся с локомотивом в Комаричском районе
Водитель получил травм при столкновении грузовика с локомотивом на переезде в Комаричском районе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 19 км автодороги «Украина»-Комаричи в Комаричском районе. 43-летний водитель цистерны «ГАЗ-3307» при проезде регулируемого железнодорожного переезда 474 км перегона «Брасово-Комаричи», проигнорировал запрещающий сигнал светофорной и звуковой сигнализации. Грузовик выехал на пути и столкнулся с локомотивом.
Водитель грузовика получил тяжелые травмы и попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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