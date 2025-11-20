14 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью
14 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной накануне вечером и ночью. О происшествиях в своём телеграм-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.
Накануне Брянщина вновь подвергалась массированной атаке ВСУ. Вечером в небе над регионом военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожила система противовоздушной обороны.
Ночью ещё четыре вражеских БпЛА нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО сбили все беспилотники.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.