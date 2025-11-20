14 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвел итоги работы по оснащению потребителей региона интеллектуальными приборами учета электроэнергии за 10 месяцев 2025 года.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».